前陣子雙11、雙12花太多錢，不少人都精打細算的過日子。最近有網友就分享，吃麥當勞的省錢妙計，相較於滿福保加薯餅套餐的價格，點滿福保超值早餐加10元換薯餅，這樣每天光早餐就能省10元。

有網友在Dcard上貼文表示，他是麥當勞的早餐狂粉，很愛吃麥當勞的滿福保，不過除了APP抽到優惠之外，好像就沒有別的方式可以省錢。不過原PO接著說，最近拿到1張新的得來速VIP卡，發現上面竟然有加10元可多1份薯餅的選項，一算發現這樣每天買早餐，比在櫃檯點薯餅套餐還更便宜。

其實麥當勞推出這款得來速貴賓卡很久了，上面的優惠每次都不太一樣。根據麥當勞的官網，最近這次的得來速VIP優惠是，加10元可享有「蛋捲冰淇淋1支、小杯飲料1杯、薯餅1份、小薯1份」4種優惠選1種。而且沒卡的人可以直接上網站下載。

貼文曝光之後，不少網友也親身試驗，「剛剛去買了，真得有省到欸」、「原來現在有薯餅，改天也彎過去換」、「喔喔喔喔～超值餐加10元，等於薯餅配餐減掉10元耶」。

(中時電子報)