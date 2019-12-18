侯友宜向市府團隊夥伴鞠躬致謝。（譚宇哲攝）

侯友宜率各局處首長舉辦執政1周年記者會。（譚宇哲攝）

侯友宜切執政1周年蛋糕。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜執政將滿一周年，被問到為自己與團隊打幾分，侯友宜說，他沒有分數標準，分數是要給市民打，他致詞時也強調「今天的我要打敗昨天的我，明天的我一定要戰勝今天的我。」

新北市府今天上午舉辦記者會，侯友宜分享上任後以「簡政便民、行動治理、智能城市」為方針的各項市政作為。

侯友宜致詞時表示，40年來他的工作態度只有一個理念，除了做事還是做事，一年來他把市民所託付的事變成最重要目標，雖然面對挑戰，也樂於迎戰全，市民的一句加油，讓他全心全力，永不放棄，這一年來各單位成效已逐漸落實當年的政見承諾。

侯友宜指出，像是都更三箭，捷運到哪都更到哪，已從21站擴充到35站，環狀線拚年底通車，三環三線預計2030年完成，其他還有對老人、小孩及年輕人的照顧政策，也一一落實，「我做了2030年新願景，希望落實的過程中，能翻轉新北市。」

侯友宜強調「我該做的永不停歇，該往前衝的永不妥協，該努力拚的全力以赴、「今天的我要打敗昨天的我，明天的我一定要戰勝今天的我」。

侯友宜也說，感謝市府團隊的盡心盡力，「沒你們，我今天無法站在這裡」，也感謝不分任何黨派的里長、議員、地方仕紳，這一年來市民給的託付，他一直謹記在心。

(中時 )