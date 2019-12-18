台灣東部海域3.8地震 最大震度宜蘭3級 11:522019/12/18 中時電子報 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣東部海域今上午10時52分發生芮氏規模3.8地震。(圖擷自氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！台灣東部海域今(18)日上午10時52分發生芮氏規模3.8地震，地震深度22.1公里，震央位於花蓮縣政府東北方38.8公里，最大震度宜蘭縣3級。 (中時電子報) #地震 #生活 #台灣 #東部海域 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 留住創業人才 宜縣搶青年選票 04:102019/12/14 地方新聞 台灣小吃好神！ 老外被圈粉：再久也等 09:122019/12/14 生活 大打省長牌 宋楚瑜為黃定和助選 12:052019/12/15 政治 帶動藍海市場 台灣之星攜凱基創「辦門號享優惠貸款」 15:532019/12/16 財經 披薩盒為何不是圓的？原因太聰明 21:232019/12/16 日常 拚經濟 辦時間最長燈會 04:102019/12/17 地方新聞 台中燈會飄香飄雪 史上展期最長 04:102019/12/17 地方新聞 台灣智慧移動產業協會 對三組總統候選人提出綠色建言 09:452019/12/17 財經 全球首例！屏科大培育出耐熱荷蘭牛 14:562019/12/17 生活 新制跟進日本！氣象局：台灣地震震度8級變10級 11:432019/12/18 生活 生活熱門新聞 好市多巨大商品曝光 網一看全暴動 - 生活 沒工作也能保勞保？勞保局曝這些人可以 - 生活 氣象局：今起濕涼3天 這天下探15度 - 生活 珍珠奶茶之後 日媒斷言：台灣這食物將洗劫日本 - 生活 吃泡麵怕得胃癌！毒理教授：「第二泡」很重要 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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