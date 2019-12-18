影片／方泂鑌、張懷顥首唱文化大學 12:062019/12/18 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 方泂鑌（阿鑌）和師弟張懷顥，17日受邀為文化大學耶誕晚會壓軸演出，方泂鑌一連獻唱〈壞人〉、 〈一千個晚安〉，緊接著由張懷顥接手獻唱自己3年前詞曲創作、未發表過的歌曲〈叫囂沈默〉，最後雙帥首唱〈你儂我儂〉，是兩人合作該曲後第一次公開演出，曲風甜蜜又輕快，掀起晚會高潮。 (中時 ) #大學 #演出 #獻唱 #晚會 #文化大學 #方泂鑌 #張懷顥 也許您會感興趣 推薦閱讀 陶喆公益獻唱 猶如粉絲見面會 04:102019/12/16 娛樂新聞 兩岸緊張 台生赴陸有增無減 04:092019/12/17 焦點新聞 單科均標發威 陸招走千名台生 04:102019/12/17 生活新聞 人才，年改最大受害者 04:102019/12/17 時論廣場 大學院校創舉 臺北醫學大學成立數據處 13:262019/12/17 生活 暨南大學今年首辦寒假轉學考 19日起受理報名 17:182019/12/17 生活 中興高中周昕儀，清華、成大雙榜登科 17:182019/12/17 生活 方泂鑌合體張懷顥獻第一次！甜誇學子「人如校名」有文化 00:502019/12/18 娛樂 港大明年學費66萬 連4年調漲 04:092019/12/18 焦點新聞 港大學費漲 明年破17萬港幣 04:102019/12/18 兩岸要聞 娛樂熱門新聞 陳美鳳驚發文「再婚」！曬超深V婚紗 雙峰快包不住 - 娛樂 陳揮文點名黑韓名嘴！揭陳東豪、丁學偉私下真面目 - 娛樂 2020上半年健康崩壞星座 唐綺陽：處女座很可怕 - 娛樂 他爆何庭歡同框館長「一定沒好下場」 - 娛樂 知名網紅爆拍情色片舔乳：為藝術奉獻 畫面流出「極其淫亂」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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