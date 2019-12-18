方泂鑌（阿鑌）和師弟張懷顥，17日受邀為文化大學耶誕晚會壓軸演出，方泂鑌一連獻唱〈壞人〉、 〈一千個晚安〉，緊接著由張懷顥接手獻唱自己3年前詞曲創作、未發表過的歌曲〈叫囂沈默〉，最後雙帥首唱〈你儂我儂〉，是兩人合作該曲後第一次公開演出，曲風甜蜜又輕快，掀起晚會高潮。

(中時 )