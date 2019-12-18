慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，將於18至20日舉行，大陸國家主席習近平將親自出席。

主辦單位表示，習近平將搭乘專機於今天下午抵達澳門，下機後將發表簡單致詞，但現場不設問答環節。

明天（19日）下午，習近平將會見新當選的澳門特首賀一誠，並舉行晚宴。晚間將出席欣賞文藝表演晚會。

20日上午8點，將在金蓮花廣場舉行升旗典禮。20日上午將舉行新任澳門特首就職典禮，下午歡送習近平離開澳門。

為了做到維安滴水不漏，澳門這3天將實施嚴格的交通管制。據港媒報導，澳門有些加油站貼出公告稱，油料運送車可能受到交管限制，導致加油站來不及補油，請駕駛人在16、17日事先加滿油。

此外，缺乏持槍的安保人員護送運鈔車，市區內的提款機可能無法即時補鈔，澳門機場的停車場也停業，不能停車。澳門輕軌公司也宣佈，輕軌氹仔線從今天下午1點開始到週五暫停營運，週六恢復正常行駛。

(中時 )