全國家長會長聯盟針對108課綱、大學入學制度、高中入學制度、技職教育、偏鄉教育、不適任教師處理機制、性平教育等七大教育議題展開問卷調查，調查結果顯示，不只7成家長對新課綱素養導向「不理解」或「不清楚」，更有4成家長對新課綱持「悲觀」態度，對新課綱的信心不足。

全國家長會長聯盟今(18)日召開記者會，公布教育議題問卷調查。全長聯理事長楊郡慈表示，日前在全國辦理了8場教育議題座談會，共回收22縣市共3032份有效問卷，包括國小家長1289份（42.5％）、國中家長886（29.2％）、高中家長676份（22.3％）、高職家長118份（3.9％）。

楊郡慈表示，針對已實施的108課綱，17.9％的家長表示「樂觀」，38.5％認為「悲觀」，持「中間立場」則有33％，顯示家長對新課綱的信心仍不足。對於素養導向的理解程度，回覆「不理解」或「不清楚」的家長達70.2％，並且有63％的家長認為「全國各高中校都應保障學生能選修到18個學群課程的受教權及均等學習權」。

在大學入學制度方面，楊郡慈分析，92％的家長認為「應力求公平、公正、公開」；49.4％的家長認為「只有教育主管機關舉辦或是認可之競賽、檢定、證照，方能列為大學申請入學的參採資料」。

至於在被問到最近社會最關心的指考名額比例時，楊郡慈說，扣除國小家長後，選擇「40％以下」的有38％，選擇「40％以上」則有過半數的51.3％，顯然多數家長期待指考名額比例的增加。

在技職教育部分，全長聯調查指出，認為教育主管機關應協助提供高職教師到產業研習或進修的機會的家長高達91.6％。在高中入學制度部分，有61.3％的家長認為升高中會考成績的採計應直接比七級分，不宜先比三等第再比四標示，以避免對特殊性向的孩子不公平。

在性平教育部方面，依照調查，則有77.6％家長認為在繼續推動性平教育之前，應該要儘速確定「性別」的定義，指的是生理性別（sex）還是社會性別（gender）。

楊郡慈表示，此問卷的結果與分區座談的資料彙整後，全國及各區的家長及教育團體將在22日晚上在公務人力發展中心福華國際文教會館一樓前瞻廳舉辦「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」，邀請總統候選人與家長對話，並且依據前述問卷結果及各團體意見，擬定請總統候選人回覆的教育相關問題。

(旺報 )