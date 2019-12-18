一間開發公司2015年舉行跨年員工聚餐，女員工小文（化名）吃麻油雞又喝威士忌後醉醺醺，竟被公司孫姓負責人帶去摩鐵撿屍性侵，恍惚中依稀記得對方沒脫衣，但有聽到解腰帶聲音，還壓在她身上說2年前就喜歡她，叫她乖乖聽話，進去後很快完事。桃園地院依乘機性交罪，判孫男有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，2015年跨年當天，該公司舉行員工聚餐，小文指出，當時自己感冒，又吃摻有米酒的麻油雞還喝威士忌，已經酒醉，連孫男何時到場都不知。之後孫男將她帶往摩鐵，趁她嘔吐時摸胸，她掙扎時還因此撞到頭。

接著孫男將小文扶到床上脫衣，小文證稱，依稀記得對方沒有脫衣，但有聽到解腰帶的聲音，孫男壓在她身上說2年前就喜歡她，還要她乖乖聽話，之後插入，很快就完事。

孫男則喊冤，辯稱小文是自願發生關係。不過法院審理時，多名證人指出，小文當時話多又大聲，講話會停頓，甚至還一直罵孫男，與平時不同，應該有點酒醉。小文男友與孫男通話錄音也顯示，孫男有說小文那麼醉快吐了，一直發牢騷等語。

綜合多項證據，法官認定孫男趁小文泥醉不能抗拒，對她乘機性交，判處有期徒刑3年2月。

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(中時電子報)