韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今日上午前往拜會前行政院長劉兆玄請益政策，並指出他已聘請劉兆玄等黨內中央地方重要人士擔任韓國瑜競總榮譽副主委、副主委等職務，大家齊心打贏選戰。

朱立倫指出，劉兆玄對很多對政策都很了解，接下來的政見辯論會，因此今天來向他請教政見還有哪些可加強之處，希望選舉主軸能比好比政見不要比抹黑。

對於有傳言質疑他最近頻頻拜會黨內大老是在提早凝聚朱家軍的力量，劍指2024，朱立倫表示這是完全無稽的傳言，現在是選舉最後關鍵時刻，每天他都很重視要把握彙整社會各界的力量，國民黨內除了要有年輕世代社會各界菁英，對於黨內前輩先進，包括劉兆玄等歷任行政院長、郝龍斌等歷屆國民黨副主席都被聘為韓競總的榮譽副主委，各地方的領袖或士紳，例如黃健庭、卓伯源、劉政鴻、邱鏡淳，還有黨內一些重要人士例如連勝文等，則被聘為副主委，希望匯集整體力量，中央地方一條心，同心協力爭取選戰最後勝利。

對於民進黨政府推出邀請國際網紅「來去總統府住一晚」的活動，朱立倫指出，畢竟總統府屬於國家公務機關，國家象徵，不是私人產業，總統做決定時，是為國家還是自己考量，要想清楚。

對於國民黨主席吳敦義抨擊蔡英文執政表現不佳，脫口而出「衰尾查某」的言論，朱立倫表示選舉最後關鍵時刻，希望大家都能彼此相互尊重、心平氣和打完選戰。至於吳敦義是否該道歉？朱立倫表示這是個人的看法，標準不同，不過蔡英文畢竟是現任國家元首，又是女性，他對女性是特別尊重的。媒體追問朱立倫有在善後的感覺嗎？朱回稱「這個好像不是我的工作」。

(中時 )