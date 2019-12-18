吳敦義上午在臉書粉專發文，間接回應「衰尾查某」。(摘自吳敦義臉書粉專)

吳敦義昨天出席全國勞工挺韓後援總會成立大會，以「衰尾查某」批判蔡英文總統主政情形，引發爭議。（趙婉淳攝）

國民黨主席吳敦義昨天以「衰尾查某」批判蔡英文總統主政情形，雖然引發爭議，不過國民黨上午除了由文傳會發聲明，解釋吳的重點在抨擊蔡總統施政不力，吳敦義上午也在他的臉書粉專發文，強調「台不能再衰落下去」，間接解釋他形容的「衰尾查某」風波，但隻字未提引發爭議的四個字。

吳敦義以「台灣，不能再衰落下去」為題發文說，蔡英文當選、民進黨完全執政，到現在已經三年多了。這三年多以來，人民的生活水準變得更好了嗎？根據媒體的民調結果，有高達七成八的民眾，認為自己的生活或者沒有過得更好，或者甚至過得比過去更差。蔡英文執政時期，分屍案等重大刑案接連發生，店面招租的招租、冷清的冷清，人民日子苦哈哈，飯店、遊覽車、夜市小攤販，賣的賣、收的收，觀光業變成大慘業，甚至連花生價格處理不當，都有農漁民站出來嗆民進黨該下台。

他說，在蔡英文執政之下，百業蕭條，台灣難道不是衰落了嗎？蔡英文難道沒有帶衰台灣嗎？

吳敦義說，建立廉能而有效率的政府與議會，打拚繁榮而均富的經濟，創造公益而和諧的社會，並且維持兩岸和平穩定發展，是一直縈繞在他心頭的重中之重。我們不能再這樣衰落下去，台灣必須振衰起敝，為此，他將殫精竭慮、拚盡心力，為中國國民黨的勝選、為中華民國的繁榮富強繼續努力。

(中時 )