台北市長柯文哲近期對總統府祕書長陳菊的炮火持續猛烈，17日接受本報專訪再諷，陳菊是「蹲在高雄吃糧食的貓」，卻挨批在幫國民黨總統候選人韓國瑜助選。柯18日受訪說，他怎麼會是韓國瑜的助選員，高雄債務確實影響行政，但卻還有人說北市府的統籌分配款拿比較多，「前瞻8400億元，北市只分到20幾億元，我還要跟你謝謝喔？那乾脆別給我！」

針對高雄負債，柯文哲表示，他也看過一些反映，包括高雄市前議長康裕成，面對問題是解決問題第一步，民進黨說他在幫韓國瑜助選，他又不是只打過高雄，彰化、苗栗他都講過，這財政紀律一定要建立，這種債留子孫的政治文化在台灣不解決，高雄債務會對行政影響，預算編列也被卡到。

柯不滿說，他講話比較直白，網路媒體的1450很活躍，說他幫韓助選，他都講很清楚，這選舉大概還是蔡英文總統贏，但不對還是要改啊，被攻擊就扁維拉、馬維拉，是不可取的選舉文化，他怎會是韓國瑜助選員？這也不是助攻韓，他要跟民進黨講，有些問題還是要誠實面對，高雄財政會有問題，負債狀態下會卡到實際行政。

柯直指，還有人說統籌分配款，北市拿比較多，除了統籌分配款，還有一般補助款、特別補助款，但前瞻8400億元，北市只分到20幾億元，他想說只給這樣那乾脆別給，「我還要跟你說謝謝喔？」

至於比喻陳菊是蹲著吃糧食的貓，柯說，負債增加1000億元不是問題，問題是下雨怎多了5000個大洞，連卡車都卡住，那才是問題，若錢能交代去哪裡，或合理用，大家就不講話。

(中時 )