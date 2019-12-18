蔡英文總統與年輕男性網紅波特王同框，波特王公開對女性總統「撩妹」：「妳知道妳是什麼肉嗎？妳是我的心頭肉」「與我在一起，妳可能會變壞，因為我會把妳寵壞」，蔡英文完全不以為意，而是笑呵呵地以對，旁邊眾人也對「撩妹」演出附和大笑。但對此台大政治系教授張亞中痛批，這顯示蔡英文的性別平權意識成了權術。

對此蔡英文的詮釋是，台灣有自由民主，所以連總統也可以撩。但張亞中指出，性別平權是婦女運動者追求的目標，女性可以做總統原本是台灣性別平權的驕傲成果，如今蔡英文卻以「撩妹」做為吸引選票的手段，這等於接受了即使做到總統，如果有特殊需要，也可以成為男性「撩妹」的對象。

張亞中質疑，如果連總統都不能夠認識到性別平權應有的價値與態度，而且帶頭做了最不好的示範，其他的性別弱勢又如何自處？

張亞中指出，為了特定目的，對於主張性別平權的蔡英文，「歡喜被撩」也是可以被容許的，那如果依照蔡英文的行為邏輯，女性只要有特別利益或目的，就可不介意而且歡喜被撩，那麼男老師可以對女學生盡量撩，男主管也可以對女部屬隨意撩，選民可以對女性議員放手撩。

張亞中痛批蔡英文攻擊對手時把性別平權當武器，為了自己的選票，便可踐踏性別平權，從這次選舉看到在蔡英文的眼中，性別平權意識不是價値，而是變成了權術。

(中時 )