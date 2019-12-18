因為中美貿易戰氣氛緩和，貝萊德投資表示，在2019年下半年原偏好防禦性資產的布局，對於2020年資產配置，貝萊德已適度偏好風險資產。

針對2020年投資展望，貝萊德投資預期2020年進一步出乎意料降息的空間減少，並認為中美兩國均非常希望在2020年暫停貿易戰，但談判過程可能會出現波折。目前經濟成長成為影響風險資產報酬的主要因素，對於2020年貝萊德的基本觀點是經濟成長會略微反彈，因金融環境較寬鬆的影響開始擴散至經濟活動，而貿易保護主義壓力趨於平緩，使全球貿易活動暫時獲得一定的喘息空間。由於環境加上股票及信貸評價合理，顯示全球風險資產報酬有望溫和上升。

貝萊德表示，根據對股票風險溢價（即預期股票報酬率超出無風險利率的幅度）的估計，長期而言，股票風險溢價仍較具吸引力，因此，在2020年適度偏好風險資產。貝萊德且認為日本及新興市場股票最能受惠於全球製造業復甦及中美貿易緊張局勢紓緩。此外，中國以外的新興市場央行或許會繼續採取寬鬆政策，以提振經濟成長及股票市場表現。

至於美股後市，貝萊德認為，在長期表現領先後，於2020年的表現會與全球股票整體水準趨近，因總統大選年使政治不明朗因素加劇或許會打擊市場氣氛。

(工商 )