快速、簡單和便捷的旅遊體驗已是現代人出遊的必備要求。因為體會到消費者對速度的要求有增無減，旅知網成為全台第一家導入瞬時搜尋技術（MPIS）的OTA，以次秒級的速度為顧客提供可預訂機位的資訊，滿足各種不同的旅遊行程需求。伴隨此功能於旅知網上線，「瞬時搜尋」的概念也首次引入台灣。

隨著旅客的要求漸趨細緻及個人化體驗的需求日增，透過線上旅行社 (OTA) 訂購行程的做法已成常態。然而，旅遊業者又該如何為旅客打造高度客製化的方案，同時在不到一秒內快速回應、甚至在雙11光棍節等訂單爆量的尖峰期繼續高效滿足旅遊需求，需要的就是瞬間搜尋技術。

根據交通部觀光局的統計2018年台灣整體出國人數攀升至1,664.5萬人次，與2009年的814.2 萬人次相比，出國旅遊的人次在不到十年間已翻倍成長，顯見台灣人對於旅遊的熱愛。

台灣旅客在剛開始規劃旅行的階段普遍較為謹慎。線上預訂網站Kayak的研究便指出，高達六成的台灣旅客平均會到4.5個網站尋找最優惠的方案，比例高居全亞太區之冠。台灣消費者會不受時間或空間的限制，不斷找尋最佳的旅遊目的地，利用包括上廁所或搭乘公共交通工具的短暫時間上網搜尋，而這也顯示旅客對於搜尋速度的要求越來越高。

資策會產業情報研究所（MIC）在一項調查中便點出，台灣旅客對於能直接顯示結果之瞬時搜尋的重視度及偏好度持續升高。網站平台的介面必須簡單舒適、易於搜尋，才能更有效地驅動消費者做出最終購買行為。另一項MIC調查 則顯示，部分購物網站因具直接搜尋功能而更能吸引消費者的青睞，成為網購族收集產品資訊的優先管道。

旅知網執行長黃正州博士表示：「旅知網以成為全台首家推動旅遊產品瞬時搜尋的OTA自豪。我們很榮幸能與 Amadeus合作，在其協助下，繼續落實我們將顧客體驗推向全新層次的承諾。旅知網不斷大幅挹注科技投資，以保障我們為顧客打造獨一無二旅遊體驗的能力。」

Amadeus的Master Pricer瞬時搜尋技術乃專為即時回應而設計，能根據旅客需求彙整數百萬筆的即時機位資訊，進而迅速呈現搜尋結果。此方案採用先進演算法、智慧快取更新機制和即時可預訂資訊的檢查技術，保障旅客在即時獲取搜尋結果以外，還能同時享受到最極致的準確性與品質。透過廣泛擷取最完整的航空機位庫存資訊，MIPS 亦能針對單程或來回航班提供最佳搜尋結果，俾使旅客取得最低的票價。

Amadeus大中華區旅遊通路線上旅遊執行總裁錢志龍指出：「我們很高興能與旅知網合作，支援其繼續拓展營運版圖。在 Amadeus 技術的輔助下，旅知網可針對每位旅客的不同需求，為其打造專屬的獨特體驗。藉此，該公司也將加入採用 Amadeus 方案提升旅遊服務的全球 OTA 社群，進而創造出更強大的綜效。」

(工商 )