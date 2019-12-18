環保署明（2020）年1月1日起將實施新的「機車汰舊換新補助辦法」，民眾汰換老舊機車並新購電動機車等電動二輪車或七期燃油機車，最高補助5,000元，這是機車汰舊換新補助首次納入七期燃油機車。此外，中古機車汰舊換新還有減徵貨物稅4,000元優惠，實施至2021年1月。

所謂電動二輪車包含電動機車、電動自行車、電動輔助自行車，這項補助辦法為期二年，實施至2021年12月31日止。環保署強調，機車汰舊換新補助，採分年調降金額方式推動，希望車主及早淘汰老舊機車，改用電動二輪車或符合七期環保排放標準的機車，不僅減少空氣污染，還可享有較高金額補助。

環保署官員表示，目前國內三大機車製造廠陸續推出七期燃油機車，三陽推出七款，光陽推出八款，台灣山葉機車積極規劃推出中，民眾有許多選擇。 過去環保署主要是透過「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，提供報廢二行程機車、新購電動機車補助，環保署官員指出，歷經四年實施，近年二行程機車總數已大幅減少，電動機車使用普及率也大幅上升，相關補助便不再延長，因此提出新的「機車汰舊換新補助辦法」。

官員指出，補助的項目與過去不太相同，新辦法不再直接補助新購機車，而是鼓勵老舊機車汰舊換新，並擴大汰舊補助對象至2007年6月30日以前出廠的老舊機車。

官員說，明（2020）年換購重型電動機車、七期燃油機車補助5,000元，其他車種輕型電動機車、小型輕型電動機車、電動自行車、電動輔助自行車為3,000元；若等到2021年才換購，重型電動機車、七期燃油機車補助3,000元、其他車種為1,000元。

官員說，補助將於2020年1月1日起上路，民眾換購符合七期排放標準的機車或電動二輪車含電動機車、電動自行車、電動輔助自行車後，可委託車輛製造廠或銷售商，向汰換機車車籍所在地的環保局提出申請。

(工商 )