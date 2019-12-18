櫃買中心今（18）日表示，上櫃債券ETF持續成長，到周二（17日）止之上櫃債券ETF發行規模達1兆2,683億元，約占國內整體ETF市場（約新台幣1.7兆元）的75％；次級市場方面，櫃買中心持續舉辦獎勵競賽活動，今年到12月17日止總成交金額為8,221億元，日均值達35.44億元，較去年度日均值12.81億元成長177％。

櫃買中心指出，截至今年11月底，櫃買債券ETF投資人數已達3萬8,220人，其中今年前11月新增2萬3,626人，已大幅超過去年全年新增人數9,695人。

上櫃債券ETF成交金額持續成長，今年到12月16日止，自然人買賣已達391億元，大幅超越107年全年度交易規模（53億元）；自營商買賣已達5,424億元，超越107年全年度交易規模（2,616億元）；外資買賣已達3,702億元，超越107年全年交易規模（1,050億元）。

(工商 )