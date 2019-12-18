台股本周順利跨過萬二，12月以來台股漲幅超過三成個股有愛普（6531）72.32％、晟楠（3631）61.95％、翔耀（2438）51.52％、華冠（8101）50.6％、加高（8182）45.36％、仲琦（2419）44.33％、系統電（5309）43.41％、華上（6289）42.86％、永彰（4523）37.14％、弘塑（3131）36.34％、威剛（3260）31.47％力銘（3593）30.92％等。

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