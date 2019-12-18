12月台股過萬二 12檔漲幅超過3成 12:032019/12/18 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股本周順利跨過萬二，12月以來台股漲幅超過三成個股有愛普（6531）72.32％、晟楠（3631）61.95％、翔耀（2438）51.52％、華冠（8101）50.6％、加高（8182）45.36％、仲琦（2419）44.33％、系統電（5309）43.41％、華上（6289）42.86％、永彰（4523）37.14％、弘塑（3131）36.34％、威剛（3260）31.47％力銘（3593）30.92％等。 (工商 ) #漲幅 #台股 #力銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰車領軍 汽車股超車大盤 04:092019/12/14 證券．權證 興櫃登錄創新高 周成交熱烘烘 04:102019/12/16 證券．權證 《盤後解析》大「權」旁落，小漲作收 14:322019/12/16 財經 貿戰利多挹注 A股三大股指走揚 17:322019/12/16 財經 陸股牛市續奔 逾千億資金連23日瘋狂湧入 11:142019/12/17 財經 A股三大股指走升 創業板創今年新高 11:092019/12/17 財經 陸發改委：明年初CPI漲幅或高 將做好保供穩價 17:512019/12/17 財經 貿易戰見曙光亞股慶賀 顧立雄提醒非萬里無雲 20:392019/12/17 財經 台股基金扮財神 14萬人賺錢 04:102019/12/18 財經要聞 《台北股市》台股今年漲幅稱冠亞股，顧立雄重申4字提醒 08:012019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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