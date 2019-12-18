連鎖餐飲集團王品（2727）今日宣布出資5千萬元，成立台灣第一個「餐飲天使基金」，針對有餐飲夢想的創業家，打造創業孵化平台。並宣布「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資提案競賽（WEIP）將自25日起對外報名，為台灣首個專注餐飲領域的創投計畫。

王品財務長邱建綸表示，預計首季董事會通過後設立創投公司經營，與獲選團隊共同成立合資公司。王品視雙方協議持股10～90％不等，最高可獲得1千萬元創業資金，若以每個計畫均持股10％、5千萬元全部執行完畢，最多可為台灣餐飲業創造5億元投資規模。

王品台灣執行長李森斌指出，集團願意為台灣有夢想的人提供舞台，經過前2年集團內部創業競賽，發現台灣很多對餐飲有熱誠的新血，願意縱身投入實踐創業夢想。不過，除了資金需求，對於如何降低創業失敗風險則欠缺經驗傳承。

李森斌表示，王品集團不只提供金援，還以過來人身分，將26年來創立自有品牌的成敗經歷，提供參賽者全方位經驗及資源，學習如何突破困境、少走些冤枉路，希望從餐飲本業出發，發揮企業引領、帶動整體產業向上的力量，對社會及環境發揮正面關鍵影響力。

王品明年起舉辦「王品創世代 決戰夢想餐桌」創投提案競賽，自25日起開放報名，從收件、初賽、複賽、決賽到提案通過後簽約，預計需時約5個月，透過創業競賽機制挖掘創業團隊，最終選出前3名隊伍，可獲得5～20萬不等獎金，競賽總獎金共50萬元。

李森斌認為，台灣餐飲業還沒到瓶頸階段，年輕人的想法多元，提供更多突破切入的契機。王品創投提案競賽不會只辦1年，將會持續辦理，並秉持誠實、群力、敏捷、創新4個核心價值觀，以開放心態面對。

(時報資訊)