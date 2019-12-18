根據《鹽湖城論壇報》報導指出，今年3月雷霆與爵士之戰，爵士球迷Shane Keise用種族歧視言論羞辱韋斯布魯克，導致被爵士終身禁賽，Shane Keise近日反控韋斯布魯克和爵士，並且要求1億美元賠償費。

今年3月12日雷霆在客場98比89擊敗爵士，然而在比賽當中韋斯布魯克與Shane Keisel發生激烈口角，韋斯布魯克認為Shane Keise用種族歧視的言論來辱罵他，因此韋斯布魯克激動的回嗆要毀掉這位球迷。

爵士最終宣布禁止Shane Keiseel終身不得進入球場看球，而韋斯布魯克則遭到聯盟罰款2.5萬美元。

近日，Shane Keise表示，事件發生後他的家人就一直遭到騷擾，他不得不更換名字，家裡大門也必須換鎖，並且安裝監控攝影機，而他也丟掉了兩份工作，因此決定控訴韋斯布魯克與爵士，要求韋斯布魯克賠償他6800萬美元，以及他女友3200萬美元的精神損失費。

(中時 )