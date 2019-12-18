根據國健署調查，國內育齡婦女約有2成貧血，其中最常見的類型即為缺鐵性貧血，由於懷孕期間鐵的需求量會較一般成人增加，若鐵缺乏可能導致胎兒早產、低出生體重，甚至造成寶寶發育遲緩，國民健康署呼籲，有懷孕計畫的婦女孕應該注意攝取富含鐵質的食物，包括多吃深綠色蔬菜及適量的紅肉及海鮮，將身體調整至良好狀態，寶寶也健康。

國健署官員表示，依國健署2015年~2018年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，我國15至49歲育齡婦女貧血的比率為18.6％，雖然較2013年至2016年的22.40％及2014年至2017年的19.54％逐年下降、但仍近2成，等於每5個當中就有1位，其中最常見的類型即為缺鐵性貧血。

國健署官員指出，女性進入青春期後至更年期前，每月皆會有經血的流失，為出現貧血的高風險族群，而貧血症狀包含容易感到疲勞、嗜睡、頭暈、體能衰退、臉色蒼白等，若進入懷孕階段，孕媽咪會因生理變化而增加血液量，再加上分娩時的大量出血及哺育母乳導致的鐵質耗損，此時母體對鐵的需求量將會不斷增加。

國健署官員強調，鐵是製造母體及胎兒血紅素的重要元素，若懷孕期間鐵缺乏可能導致胎兒早產、低出生體重，且新生兒出生4個月內所需的鐵質主要來自孕期母體的提供，若未能於懷孕期間儲備足夠的鐵，可能造成寶寶生長發展遲緩，建議成年女性每日建議鐵攝取量為15mg，平時注意食用含鐵量高的食物，例如：海產類文蛤、章魚、蚵仔等、肝臟、紅色肉類，但不宜超過每日建議攝取量。

另也可以多吃深色蔬菜：國健署官員表示，綠色蔬菜鐵質吸收率雖然較低，但亦可作為部分鐵質的來源，例如：莧菜、甜碗豆、紅鳳菜等；用餐中或餐後可食用富含維生素C的新鮮當季水果，可促進鐵吸收。

為了避免鐵質流失，提醒女性民眾避免用餐喝茶，因為茶中的單寧酸會與鐵形成不溶性化合物，減少近50％的鐵質吸收；一般成年女性若出現貧血症狀，建議就醫進行血液檢查；有生育規劃的婦女在懷孕前即需注意營養攝取量，如有需要應洽詢營養師改善飲食，或在醫師處方指導下補充相關補充劑。

(中時 )