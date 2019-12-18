元培醫事科技大學今(18)日表示，該校生物科技暨製藥技術系申請「生技製藥產業博士學位學程」，獲教育部核准通過。入學的博士生經由業界廠商首肯並準備培養的學生，在學程內進修與業界導向的論文研究過程中，除可讓學生直接與生技醫藥產業接軌，也可實質幫助企業解決困難或問題；讓學校教師、業界研發人員與學生藉由間接產學合作模式，實質提升產業需求與發展，最後企業也可以培育自己的高階研發人才。

近年來國內藥學相關系所多以訓練藥學、藥理、毒理等領域的研究人才為主；在高階生技製藥人才的培育上，每年雖已培育許多生技與藥物合成人才，不過，因應未來在新劑型學名藥或生物藥品的設計與開發上，藥物劑型設計的工業藥學人才顯然不足。

元培醫事科技大學表示，針對生技製藥產業培育高階專業製藥人才的需求，「生技製藥產業博士學位學程」將協助在地生技製藥相關企業挑選與培訓研發、製程與實務的高階人才，並強化國內生技醫藥研發角色與競爭力。

元培醫事科技大學提到，「生技製藥產業博士學位學程」具備幾項特點，其中包含：（1）培養學生紮實的生技製藥專業學科與實務操作能力；（2）讓學生於修業過程中能學習涵蓋產品開發、劑型設計、產品生產及量產、品管、智財、醫院臨床試驗與行銷管理等專業課程；（3）學生能理解專業知識與產業的實務應用，企業的需求面與實務面，減低產業界與學界的學用落差問題。

元培醫事科技大學強調，該學位學程能讓學生能藉由與業界貼近的實務與研究與產業界接軌。博士學位學程前兩年，學生除研修一般性的生技製藥相關學理與產業界現況實務課程外，也將密集訓練同學藉由藥廠或製劑廠內相關的實驗或實作練習 （包括劑型設計、藥物分析、製程等），以期能於短期內與產業結合，彌補未曾進入產業界的不足；後兩年則前往企業進行實習。

(旺報 )