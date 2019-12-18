金城鎮里長、鎮民代表齊赴縣議會陳情，要求收回成命，另做妥善規畫。（李金生攝）

不少鄉親也隨同到議會陳情，表達不滿的聲音。（李金生攝）

金門縣議會欲編列近10億元預算，在莒光湖公園興建議政大樓，縣府擔心預算遭到「修理」同意撥用，導致鄉親群情大譁，痛批「黑白來！ 」、「亂舞！ 」金城鎮長李誠智、鎮代會主席陳天成今（18）日上午率同全體里長、鎮民代表赴縣議會、縣府陳情，要求府會尊重民意收回成命，不要再胡搞瞎搞下去。

金城鎮公所和金城鎮代會提出3點訴求如下：1.撤回議政大樓興建之土地撥用案。2.府會同心在莒光湖畔第25號地段打造共融式公園。3.合理評估未來新議政大樓之使用需求，另覓新址。

縣議員董森堡大力聲援鄉親，希望公園綠地做最完善的規畫利用。（李金生攝）

陳滄江建議舉辦公聽會，廣泛聽取鄉親的心聲。（李金生攝）

李誠智鎮長等人陳情指出，金門是多族群共生的高齡化社會，更是一座重視人本精神的包容島嶼，傳統的罐頭遊具、破碎的休閒綠地早已不符合鄉親的需求，對長者、環境、弱勢、幼童友善的共融式公園，早已是金門鄉親對未來的共同想像；縣府日前更承諾，東西半島將各有一座完整的共融式公園，西半島的公園規劃於莒光湖畔第25號地段，原預計於今年11月下旬發包，本是一樁「美事」，鄉親無不殷殷企盼，金門縣議會卻欲撥用該地興建新議政大樓，原有的共融式公園計畫也因此停擺。

縣議員董森堡和立委參選人陳滄江等人也指出，金門的美不在有多少可能淪為「蚊子館」，只有少數幾人用得到的新大耬和建築物，此事應舉辦公聽會，廣泛傾聽民意才對，議會不能一意孤行、硬幹到底，再說鄉親最關心的是縣議會能否為民喉舌，看見百姓的需求，希望縣議會能順應民情，早日回心轉意，莫與廣大鄉親對幹才好。

用不到30年的議會大樓，未來何去何從？鄉親也十分關注。（李金生攝）

董森堡議員等人15日也在莒光湖公園綠地發起「公民野餐日」活動，上千位民眾攜家帶眷響應，寫上地方大事重要的一筆。楊鎮浯縣長當天也馬上回應指出，基於行政與立法機關分立、監督制度，在經過多次協調並提供替代方案未果後，縣府最終只得尊重議會的要求，「民眾的聲音，縣府聽到了，相信議會也聽到」，如何做才是符合民意的期待，相信議會會拿出智慧來處理。

副縣長黃怡凱接受金城鎮長李誠智的陳情書，強調「民眾的聲音，縣府都聽到了！」（李金生攝）

(中時 )