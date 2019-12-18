立法委員選舉台中市候選人18日在豐樂公園舉行號次抽籤，各候選人卯足全勁造勢，台中市第七選區（太平區、大里區）國民黨候選人莊子富抽籤後，帶領單車隊伍離開引人注目，支持民眾並高喊「凍蒜」。莊子富說，帶領騎腳踏車隊破風而行，車輪轉動像徵「翻轉台灣」，希望將台灣停滯多年的經濟、教育、外交及兩岸關係，全部都要全部再動起來。

「勢如破竹、事事成功！」莊子富的立委選舉號次抽到4號，他在支持者口號聲中步出會場，並率領YouBike單車隊離開，一路騎到台中高工，再轉登上選舉戰車，到大里及太平選區內遊行造勢。

張子富說，台灣在民進黨3年半的帶領下，經濟、教育、外交及兩岸關係已停滯太久，讓大家都辛苦了，他率單車隊伍，就是希望讓台灣再帶動起來。

他表示，第七選區的交通建設相當重要，尤其，74號快速道路，多年來，閘道都沒有動工，而且今年從國1先動工，規劃再進行接到74號道路，但是仍有部分土地還沒徵收，很多民眾都擔心是否還要再等好多幾年後才能完工，民眾質疑是騙選民、選票。

張子富說，教育要落實雙語教育，而且不只限於學生，還要包括企業，因為台灣以出口為主，原則上最主要語言還是英文為主，企業老闆及幹部在國際做生意才不會吃虧。

(中時 )