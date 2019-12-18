貴州安龍縣煤礦事故搜救工作結束 共造成16人遇難 12:102019/12/18 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為救援現場。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經連夜搜救，截至12月18日9時，貴州省安龍縣廣隆煤礦發生的煤與瓦斯突出事故中，被困2人遺體已發現並運送出井。至此，搶險搜救工作已全部結束，16人遇難。 17日凌晨1時30許，貴州省安龍縣廣隆煤礦發生一起煤與瓦斯突出事故，經初步核實，當班井下作業人員23人， 7人安全升井。 事發後，貴州立即啟動應急方案，組織應急、能源、公安、消防、安監、衛健等相關部門全力展開搶險救援和事故調查工作。目前，正在積極開展善後和事故調查工作。 (旺報 ) #事故 #工作 #搜救 #煤礦 #貴州省 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(12月16日～12月20日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 工作理想 按部就班 04:092019/12/15 投資理財 重啟核四不安全？原能會前高官點3關鍵 12:262019/12/15 生活 遭爆持陸護照台人才保飯碗 世銀：能繼續工作 13:522019/12/16 國際 貴州煤礦事故 14人死亡 17:172019/12/17 兩岸 台鐵普悠瑪補強進度 運安會：明年9月完成調查草案 13:452019/12/17 生活 貴州廣隆煤礦凌晨發生礦災 礦工14死2人受困 13:332019/12/17 兩岸 男剛考上聯結車駕照 一上路就連環撞 17:302019/12/17 社會 F-22重損7年 修復成功重新飛行 23:182019/12/17 軍事 《女力報到》劇組爆醜聞 工作人員拐女臨演上床 10:362019/12/18 娛樂 波音737 MAX宣布停產 新一代霸主竟是它 11:312019/12/18 社會 兩岸熱門新聞 習近平今訪澳門3天 澳門保安安排嚴密 - 兩岸 紐時等逾10紙媒 籲彈劾川普 - 兩岸要聞 - 中國時報 明日之星！陸首艘國產航母艦長來奕軍、政委龐建宏 - 兩岸 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 - 兩岸 陸國產航母山東艦入列 官媒揭兩大巧合 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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