經連夜搜救，截至12月18日9時，貴州省安龍縣廣隆煤礦發生的煤與瓦斯突出事故中，被困2人遺體已發現並運送出井。至此，搶險搜救工作已全部結束，16人遇難。

17日凌晨1時30許，貴州省安龍縣廣隆煤礦發生一起煤與瓦斯突出事故，經初步核實，當班井下作業人員23人， 7人安全升井。

事發後，貴州立即啟動應急方案，組織應急、能源、公安、消防、安監、衛健等相關部門全力展開搶險救援和事故調查工作。目前，正在積極開展善後和事故調查工作。

(旺報 )