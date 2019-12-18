高雄市長韓國瑜昨天批評行政院副院長陳其邁選前政見選後不認帳，新北市長侯友宜今被問到，去年行政院長蘇貞昌也提出政見的新板特區特專三用地仍未定案，是否也是不認帳？侯友宜說，先苛責自己，不一定要堅持己見，強調會跟中央互相配合。

侯友宜表示，今年以來他多次拜訪文化部長鄭麗君，2人溝通無礙，當然蘇院長曾說過上任後百日解決特專三問題，大家有期待，但他覺得這不是重點，為了讓大家目標一致，身為市長跟部長拜託是應該的。

侯友宜也說，最後一次與鄭麗君見面討論時，特專三申請已準備送國發會，待送行政院核定後就會定案。

特專三占地3.3公頃，原是大台北新劇院計畫用地，行政院2004年核定後，歷經招商失敗、BOT商業設施比例過高等爭議，文化部2016年委託新北市府代辦新北表演中心，但因財務計畫不具備完全自償性，去年8月侯友宜、蘇貞昌分別提出打造兒童樂園、親子體驗博物館作為選舉政見。

(中時 )