由於全球各國對貨幣、財政政策刺激措施空間減少，因此貝萊德對固定收益觀點作出調整，看好新興市場及高收益債券，並下調對全球投資等級信用債。

由於金融環境較寬鬆，貝萊德認為，貿易成長有望在2020年微幅回升。但全球貿易復甦取決於貿易緊張局勢能否紓緩且不再升級，預期中美兩國非常希望在2020年暫停貿易戰，但談判過程可能會出現波折。雙方談判破裂可能會導致貿易保護主義壓力重新升溫全球貿易及資本支出改善。

貝萊德表示，主要央行有意維持寬鬆政策，利率及債券殖利率或許會在低點附近徘徊。在低成長及低利率環境下，獲取收益至關重要，因低票息率可能導致該類債券風險調整後收益欠缺吸引力。與此同時，成熟市場殖利率挑戰下限，加上市場低估通膨風險，投資人須重新審視債券發揮防禦投資組合風險的作用。

相比較低收益的成熟市場之同類債券，貝萊德看好年期較短的美國國庫券以及通膨連結債券，這兩者均有助防禦中美貿易談判破裂等經濟成長相關風險。此外，由於市場對環境、社會及公司治理風險的意識提高，貝萊德認為注重永續投資有助提升投資組合的抗跌力。

(工商 )