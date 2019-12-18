MOMOTV 17日宣布李四端、沈春華明年有望攜手合作，主持大型益智旗艦節目《兩個太陽》（名稱暫定），兩人最近一次合作是在2005年南亞海嘯賑災時，同是主播台一方霸主的兩人會擦出何種火花，加上以新聞專業解析網路假新聞的衝突感，令外界相當期待。

李四端、沈春華都是新聞界重量級人物，節目中李四端將主帥親征，突破過去以訪談節目為主的形象，挾著其新聞專業搖身一變成為新聞益智實境節目主持人。未來《兩個太陽》計畫邀請網紅名人一起互動，可望成為國內第1個檢視網路假新聞的益智節目，而觀眾也可透過凱擘有線系統機上盒即時互動，獲取高額獎金。

李四端主持《今天大小事》。（MOMOTV 提供）

MOMOTV也宣示將積極爭取具指標性的國際重要賽事，成為國內唯一以4K訊號轉播運動賽事的有線電視頻道。該台以運動休閒、資訊娛樂、生活趨勢做為頻道定位，今年除中華職棒賽事轉播，也爭取到中華古巴熱身賽、ABL東南亞職業籃球聯賽、新北富邦U18亞洲青棒賽、世界六大馬之一的紐約馬拉松及台北馬拉松等等。

展望2020，MOMOTV董事長李四端強調，MOMOTV將進一步鎖定轉播世界六大馬（東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約）全部賽事，也極力爭取美式足球聯盟的年度冠軍賽超級盃（NFL Super Bowl）全台獨家轉播權。明年2月，觀眾有機會一睹兩大拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和夏奇拉（Shakira）聯手登台表演。

迎接2020新挑戰，MOMOTV延攬前客家電視台台長李儒林擔任內容長一職，希望藉由過去經營媒體的經驗，協助規畫明年亮點節目。李儒林指出，明年將針對MOMO追劇台逐年編列籌製迷你劇集、電視電影、單元劇的預算，搭配優質影集、戲劇的購片策略，於周末及深夜時段推出「MOMO午夜場」區塊節目。

(中時 )