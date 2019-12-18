網紅波特王和總統蔡英文合作拍片，由於在片中喊蔡英文「總統」，遭大陸合作方要求下架影片，不過他不妥協導致對方解約，因此損失上百萬台幣，此舉讓多數網友大讚有骨氣，對此網紅陳沂直接點破：「那邊能給最大利益就往哪邊站」。

陳沂針對波特王事件給予看法，他表示人在商場看的就是利益，當情勢無法兩邊討好時就要選邊站，那邊可以給我最大利益就往哪邊站，很明顯中國沒辦法給波特王太多錢，因此自然要選台灣這邊站，如同台灣許多手搖飲店家，進不了中國或還沒做起來，就會大肆宣傳自己是台灣在地好茶，趁機發一波愛國財，因此所謂的政治無就是利益分贓，因此對波特王事件的結論，就是「錢給的不夠多，夠多我就跪得下去」。

陳沂臉書全文。（圖／陳沂臉書）

對此網友也大表贊同，紛紛留言：「要人跪著賺也要給的錢夠多」、「明明也是向錢看的人，只是因為條件談不攏才破裂」、「有時候只是價碼不夠而已」，但也有人跳出來緩頰：「他們至少比一堆舔共的藝人有骨氣多了」。

(中時電子報)