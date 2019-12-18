趙正宇與陳學聖禮貌性合影後不願意再握手，雙方氣氛火爆。（甘嘉雯攝）

蔣絜安抽到5號，團隊還準備電風扇，喊出五五生風。（甘嘉雯攝）

立委選舉18日舉行號次抽籤，其中第二選區黃世杰打扮成星際大戰的絕地武士最為特殊，而不分區立委吳志揚終於如願以償抽到5號，喊出5隻羊五告贊，第一選區鄭運鵬抽到2號，桃園正能量，進步雙引擎，陳根德1號一馬當先，而從不分區立委轉戰的蔣絜安喊出5號五五生風，尋求連任的呂玉玲與陳學聖均抽到籤王1號，但陳學聖與同選區趙正宇卻氣氛火爆，「握手會中風」。

抽籤會場氣氛火爆的為第六選區抽籤，陳學聖與趙正宇合影禮貌性握一下後，記者要求兩人再握手一次，趙正宇竟脫口而出「再握會中風」而走出會場，趙正宇再補一句「他每天都罵我」。

陳學聖則解釋，是趙正宇不不理他，「我很大方」，多次在外面場合要跟趙打招呼，都是對方不理會，至於「背叛」不是針對趙正宇個人，指的是趙正宇由藍投向綠營，21日蔡英文總統要來桃園，也會幫趙正宇站台「這就是最好的驗證」，趙正宇對此也提出告訴，陳學聖說，希望法院趕快有結果出爐。

黃世杰本身是星戰迷，他跟團隊討論後，決定扮成絕地武士，還帶光劍到場；吳志揚喊出五隻羊五告贊，他說他很想抽到5號，這是他夢想中的號碼，也與他名字的諧音相當接近，蔣絜安拿出電風扇，喊出五五生風。

以下為桃園市立委候選人號次抽籤結果：

第一選區

陳根德 （國）1號，沈育和（一邊一國行動黨） 5號，鄭運鵬（民進黨） 2號，陳泓維 （台灣民眾黨）4號，楊淂鉉（無）3號。

第二選區

黃世杰（民進黨） 1號，張馨云 （台澎黨）4號，吳志揚（國民黨） 5號，吳文凱（台灣維新黨）2號，陳志豪（中華統一促進黨） 3號。

第三選區

中國國民黨魯明哲2號，中華文化復興在理黨胡文中委託人代抽1號，宗教聯盟李奇峰主持人代抽 3號，民主進步黨彭俊豪 4號，時代力量林佳瑋 5號，無黨籍 李文雄 主持人代抽 6號。

第四選區

中國國民黨萬美玲 4號，她說這是她的幸運號碼，合一行動聯盟吳清江 3號，民主進步黨鄭寶清 5號，他喊出五告贊，表示與市長鄭文燦參選時的號次一樣，勞動黨李中主持人代抽2號，國會政黨聯盟林國政1號。

第五選區

中國國民黨呂玉玲1號，民主進步黨蔣絜安5號，勞動黨劉芳萍主持人代抽2號，國會政黨聯盟張誠3號，無黨籍易乃文4號。

第六選區

中國國民黨陳學聖1號，無黨籍趙正宇2號。

(中時 )