市場傳聞大陸舜宇光學將於2020年開始供應蘋果iPhone，將衝擊到台灣光學鏡頭廠，不過據業界了解，2020年蘋果iPhone手機鏡頭供應商並無舜宇光學，且就光學產業實況來看，舜宇光學避開大立光在手機鏡頭綿密的專利佈局並不容易，即使避過專利通過認證，從認證通過到量產有許多關卡待克服，短期內仍難以威脅大立光及玉晶光在蘋果iPhone手機鏡頭主要供應商地位。

儘管近幾年蘋果iPhone手機銷售未見明顯成長，但多鏡頭趨勢及各項新應用讓蘋果手機鏡頭需求量穩定成長，各大光學鏡頭廠無不想要搶食蘋果手機鏡頭，大陸舜宇光學站穩車載鏡頭及模組市場後，將目標轉向手機領域，近幾年積極擴產搶進手機市場，近日市場傳聞，大陸舜宇光學已通過蘋果認證，預期舜宇光學將於2020年開始供應蘋果iPhone，將衝擊到台灣光學鏡頭廠，不過據業界了解，在2020年的iPhone手機鏡頭供應商中，還未見到舜宇光學。

就蘋果立場來看，近幾年不斷透過擠壓供應商利潤維持自己獲利成長的蘋果當然希望能有更多供應商進入供應鏈，只是蘋果這樣的盤算，在其他零組件蘋果都可以找到紅色供應鏈廠商，唯獨光學鏡頭至今無法如願，最大關鍵在於手機鏡頭技術門檻高，且大立光深耕塑膠鏡頭多年，專利佈局完整，在手機鏡頭領域築了不少高牆，是大立光近幾年稱霸全球手機鏡頭供應商龍頭的主因，這道專利高牆，蘋果第二供應商玉晶光亦曾與大立光有專利訴訟，連三星都與大立光和解，舜宇光學要避開大立光在手機鏡頭綿密的專利佈局吃蘋果並不容易。

再者，就光學產業實況來看，手機光學鏡頭從通過認證到大量生產有許多關卡待克服，即使是蘋果不離不棄力挺扶植的玉晶光都歷經多年虧損，這兩年才突破技術門檻及量產關卡，享受到業績高成長、高獲利，就算舜宇光學避過大立光專利通過認證，過去未曾在iPhone手機量產實績的舜宇光學，還有很多道生產關卡要過，如同：日本康達智(Kantatsu)進入蘋果供應鏈多年，仍是難以威脅大立光及玉晶光在蘋果iPhone手機鏡頭主要供應商地位，舜宇光學何時能威脅大立光及玉晶光蘋果iPhone主力供應商地位仍有待觀察。

(時報資訊)