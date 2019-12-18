期交所與臺證交所旗下子公司-臺指公司今日共同舉行「臺灣股市期權策略系列指數發表會」，正式發表首波三檔指數。期交所董事長許虞哲說，此次與證交所、臺指公司共同推出股市期權策略系列指數，協助各類指數金融商品發展，加速實現臺灣金融創新，也開創指數化投資新格局，與國際先進市場接軌。

許虞哲表示，期交所臺股期貨(TX)及臺指選擇權(TXO)具高度流動性及熟悉度，此次優先推出三檔指數就是以期交所旗艦商品-臺股期貨(TX)編製「臺股期貨指數」，以及臺股期貨或臺指選擇權結合現貨操作策略編製的「智慧中立指數」及「掩護性臺指買權指數」等跨市場指數，為國內金融圈首創。

此外，策略指數可提供期現貨市場參與者更多樣化投資、交易或避險商機，為臺灣金融市場增添動能，同時金融商品發行人追蹤複製標的策略指數時，也將運用期現貨相關商品，使二市場互動更加緊密，增益期現貨市場流動性，促進金融市場共榮發展。

金管會副主委張傳章表示，感謝期交所、證交所及臺灣指數公司攜手努力，首次將期現貨市場主力商品結合，編製「臺灣股市期權策略系列指數」，滿足投信、證券等業者指數應用需求，實現金融創新、促進金融投資商品多元化，挹注臺灣金融市場新動能，並達成服務實質經濟的願景，金管會未來也將持續推動各項金融政策，協助擴大各項金融產業規模，為臺灣金融市場帶來正向循環。

近年來隨著指數化投資快速成長，尋求多元投資策略也成為投資人與發行人共同的目標。「臺灣股市期權策略系列指數」代表國內指數化投資已擴展至可依市場需求結合期現貨商品與交易策略編製指數，滿足投資人可發展更彈性的資產配置策略。

(時報資訊)