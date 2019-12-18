工業機電系統工程廠亞翔(6139)表示，至今年9月30日止，公司尚未施工工程合約餘額達462.66億元，已超越去年及前年合計營收。

亞翔近年接單暢旺，已簽約尚未完工的工程合約總金額持續攀高，據公司統計，105年12月31日尚未完工合約總金額達1146.72億元，107年12月31日上升至1206.42億元。今年前3季新簽約工程金額達192.79億元，至今年9月30日尚未完工的工程合約總金額為1270.41億元，尚未施工工程合約餘額達462.66億元，超過2年營收規模，預計將提供未來的業績成長動能。

機電、無塵室工程廠亞翔今年前三季營收下降，但第三季業外處分不動產利益近5億元，挹注第三季每股大賺1.57元，並帶動前三季淨利達4.4億元，年增率13.84%，EPS 1.95元。

亞翔上季因出售新加坡不動產，第3季業外認列利益約4.9億元，單季淨利達3.53億元，創單季新高紀錄，每股淨利1.57元，並助益前3季獲利轉為正成長。亞翔前3季營收113.24億元，毛利率6.99%，營業淨利2.53億元，稅後盈餘4.4億元，年增率13.84%，EPS 1.95元。

亞翔11月營收15.88億元，月減1.12%，年增8.20%。今年1-11月營收145.85億元，較107年同期減少30.38%。

亞翔目前除了三鶯線捷運系統計畫統包工程與台北市藝術中心興建工程的劇場專業設備工程等多項公共工程外，在手訂單還有蘋果（Apple）台灣分公司、台積電、聯電、南亞科、旺宏與華邦電等多家廠商工程案。

此外，2019年預期台灣設備銷售成長以21.1%的成長率位居全球第一。預測2020年設備銷售將恢復成長，整體需求將躍增11.6%達588億美元，中國、韓國和台灣仍將是前三大市場。產業環境亦有利。

(時報資訊)