金管會在六月底公布證券型代幣（STO）監管框架後，歷經半年產官學研努力，以及《證券型虛擬通貨交易法》在立法院完成一讀，台灣STO市場預料將在2020年正式起飛。《幣特財經》首度針對一般投資大眾，進行STO投資意向大調查，結果發現74%填寫問卷的投資人，願意進場投資STO，他們認為在政府規範下，STO對於投資人來說相對有保障也具吸引力。

由《幣特財經》主辦的STO台灣投資人意向首度調查中發現，將近八成填寫問卷的投資人，願意投資非上市上櫃公司或新創公司的股權代幣。同時有超過五成的投資人，願意投入10萬新台幣以內的小額投資，他們都非常看重發行STO的公司背景、項目的獲利前景與實際產品。

根據金管會的實名制規定，六成以上填寫問卷的投資人，願意接受實名規範。然而，74%填寫問卷的投資人，不願意或難以按照金管會規定，申請成為「專業投資人之自然人」，並申辦3000萬台幣之財力證明。更需要注意的是，有五成以上的投資人，不滿意2019到2020年，真正可以投資的STO項目數量有限。

為探討台灣STO市場與區塊鏈產業發展方向，第三屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，將在19日舉辦。本屆峰會由台灣金融科技協會、亞洲大學人工智慧暨區塊鏈國際產學聯盟、KNOWING新聞、幣特財經共同主辦，協辦單位包括ITA創新科技產業聯盟、兩岸區塊鏈聯盟、台灣雲端物聯網產業協會、中華民國無店面零售商業同業公會等，與會的海內外產官學研領袖，包括理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、前行政院院長賴清德、國家發展委員會主任委員陳美伶、高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰、Aegis Custody信託部總經理Michael McCarty等講者。

(時報資訊)