全國商總理事長賴正鎰今日在商總不動產委員會年度記者會上說，元月大選後房市可望繼續活躍，明年有機會再成長4至6%，明年推案量上看1.5兆元，呈現「量續增、價微揚」的格局。這已是連續三年維持穩定正成長，也是連續兩年推案量破兆元。他形容說，如果去年跟今年房地產是「春暖鴨先知、百花搶爭鳴」的話，明年就可能是「萬馬奔騰、遍地開花」。

賴正鎰認為，台商回游資金加速及內需建設加碼，明年房地產將有六大趨勢，包括：一、危老改建及豪商辦將成建商推案二大主力；二、土地與商辦、住宅需求大幅提高；三、52~64坪的中大坪數格局再度活躍；四、首購與換屋市場需求並重；五、都更加速、地上權標售案翻紅；六、建商購地儲蓄推案能量大增。

賴正鎰說，建商看好市場復甦近年積極購地儲地，但雙北市土地稀缺且地價攀升，危老與都更已成建商在六都推案的主要土地來源，為健全房市並加速都更與危老改建進程與成效，他提出二大建議如下：

一、全台30年屋齡高達423萬戶且老宅快速增加，在少子化與高齡化的社會，須加速推動都市危險及老舊建築物重建，感謝內政部檢討危老條例之容積獎勵案有條件延長5年，但建議應該沿續原有獎勵條件，不要增加其他新的限制，例如容積獎勵項目疊加後的上限仍維持40%；另危老條例重建後的房屋稅減半徵收時間，從2年延長為5年。

二、房地合一稅制上路將屆4年，但當初未能一併檢討遺產及贈與稅法關於不動產時價認定基準，造成公告現值與市價之增值居然變成是繼承人獲利額度，年輕人根本繳不出稅金，徒增不少繼承遺產的困擾，建議房地合一稅率應降低，持1年以內買賣課稅降為20％；2年降為10％；持2年以上免稅，且基於互惠原則，本國或外國人稅率一致，同時檢討遺產稅與贈與稅的時價認定基準，甚至廢除房地合一。

(時報資訊)