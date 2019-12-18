流感季節到來，流感疫苗今年因供貨不足導致延後施打，新北市長侯友宜今天在市政會議要求盡快完成校園疫苗接種，避免學生群聚感染，衛生局長陳潤秋說，中央第2批疫苗今天會配發到新北市，預計12月27日以前完成校園接種。

侯友宜表示，這周以來流感新增個案上升將近2成，如果新北市疫苗數量不夠，要拜託中央盡量發送，尤其學生集體群聚感染情況會更嚴重，必須趕快施打完畢。

陳潤秋回應，今年尚未進入流感流行期，但因為天候因素，流感個案比前一周上升約2成；一般民眾與社區設站排定在明年1月1日以後施打流感疫苗，時程也較往年晚，造成部分民眾有意見，已加強溝通，此外，市府人員目前排定1月8日施打。

侯友宜表示，希望中央盡量配送疫苗，「該打的先打完」，一般民眾與社區設站能提早打就趕快打，流感高峰期疫情一下子就衝上來，不能忽視，因氣候變化大，今天氣溫驟降6度，他提醒市府同仁照顧身體。

(中時 )