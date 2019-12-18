2019 年已邁入尾聲，年初許下的脫單願望是否還沒實現？然而，單身的理由或許沒那麼簡單。亞洲最大交友 App Paktor 自 2015 年起在台灣經營線下實體約會服務「Paktor Premium 拍拖約會吧」，目前會員資料庫突破 20 萬人，每月促成超過 800 組成功約會。本次拍拖約會吧首度公布台灣單身人群數據，透過撈取近半年來的會員資料庫，一窺台灣單身人口輪廓。

每月促成超過 800 組約會！聖誕、跨年前約會次數平均提升三成根據內政部戶政司人口統計，107 年全台 30 歲以上的單身人口已超過 600 萬人。為了替台灣單身民眾提供更完善貼心的服務，Paktor 自 2015 年起，在台灣經營線下實體約會服務「Paktor Premium 拍拖約會吧」，以 Paktor 多年累積的線上交友資料為基礎，透過專業戀愛顧問的一對一深度訪談，再加上秘書團隊依會員資料庫完成精準配對，以數據化、現代化的方式為單身男女牽起姻緣線。

拍拖約會吧上線以來，會員資料庫已超過 20 萬人，男性會員年齡層落在 25 到 40 歲，女性會員年齡層落在 22 到 35 歲。每月促成約會次數超過 800 組，會員約會滿意度更高達八成，而每年聖誕、跨年前，約會次數平均會提高三成。透過線上交友 App 和線下實體約會服務雙管齊下，Paktor 已成為全台 O2O 交友約會服務市占第一。

台灣單身人群數據：科技業、工程製造業男性最多單身，服務業、醫療業女性難脫單為更理解台灣單身族群，拍拖約會吧首度公布全台單身人群數據，透過撈取近半年來的會員資料庫，去識別化後進行資料分析。

經過分析後發現，急欲尋求穩定交往關係的單身男性平均年齡為 30.4 歲，女性平均年齡為 27.2 歲，顯示台灣社會對成家立業年紀的性別差異仍然根深蒂固，特別是女性對於「30 歲大關」仍然十分在意，因此大多希望能在 30 歲前結識穩定交往對象。若從戀愛次數來看，目前處於單身狀態男性的平均過去交往次數為 1.7 次，女性的平均交往次數為 2.3 次。

進一步挖掘單身原因，「環境」和「個性」則是兩大影響因素。根據「拍拖約會吧」數據，排名前五大容易單身的男性職業依序是：科技業、工程製造業、公職、金融業和服務業，而前五大容易單身的女性職業則是：服務業、醫療業、金融業、科技業和公職。由此顯示，工作時間長或是工作環境性別比例相對穩定單純的工作者，相對其他職業比較不容易認識心儀的異性。

此外，根據拍拖約會吧戀愛顧問透過深度訪談發現，個性相對慢熟被動者也較難脫離單身。若從較有趣的數據來看，排名前三大容易單身的男性星座為金牛座、牡羊座、雙子座，前三大容易單身的女性星座則為雙子座、摩羯座、處女座。

Paktor 實體約會事業群台灣區總經理何佩珊表示：「拍拖約會吧致力為全台單身男女牽起珍貴緣份，目前全台服務據點已經包含台北、新竹、台中、台南、高雄五大城市。拍拖約會吧向來以數據力、科技化為核心，在 2020 年，拍拖約會吧會積極推出更符合市場需求的客製化服務，也會持續擴大戀愛顧問和約會秘書團隊，以期為會員提供更優質完善的服務。」

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