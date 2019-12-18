立委選舉候選人號次抽籤，澎湖國民黨歐中慨2號、民進黨楊曜3號，無獨有偶澎湖藍、綠候選人恰巧與藍、綠總統候選人相同號次；歐中慨樂搭韓國瑜順風車，楊曜歡喜3號是3連霸好兆頭。

澎湖縣區域立委候選人號次抽籤，1號喜樂島聯盟呂應宏、2號國民黨歐中慨、3號民進黨楊曜。

18日抽籤日，澎湖藍、綠陣營都動員造勢，藍營號召八百壯士澎湖分會等支持群眾200多人呼口號及遊行掃街拜票，綠營擁護者100多人主動現身響應高喊凍蒜，雙方陣營首見第1輛宣傳車出動，這場選戰終於激發了些火藥味。

楊曜表示，抽籤前早有感應是3號，這是今年台灣選舉最幸運的號碼，代表著順利3連霸成功；面對澎湖縣是台灣10大膠著選區，楊曜大聲疾呼力挺這捍衛主權的選戰，政績勝過一切，同時即日起他將啟動「陸軍部隊」，展開最後衝刺肉搏戰。

歐中慨沿路遊行懇託賜票，他將全力解決澎湖人最重要的醫療及交通問題，只要鄉親交代事一定使命必達；遊行結束後隨即召開「假民調．帶風向．網軍出動ＩＮＧ」記者會，痛批民進黨網路霸凌、造謠抹黑的選舉奧步，呼籲選民覺醒下架蔡英文政權。

(中時 )