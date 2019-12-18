2020總統選舉首場電視政見發表會今晚舉行，時代力量今天上午召開記者會向三位總統候選人提出青年低薪、居住正義，弊案究責、司法改革等7大提問，呼籲各政黨候選人能針對問題提出具體回應。黨主席徐永明表示，在主權、世代正義等前提下不可能支持韓國瑜跟宋楚瑜，支持蔡英文總統連任不難，但蔡總統應該實現實價登錄2.0、囤房稅等政策，解決低薪高房價問題，否則是世代剝削。

時力今天上午召開「時代力量對總統候選人的七大提問」記者會，黨主席徐永明、立委黃國昌、不分區提名人邱顯智、翟本喬、吳佩芸、白卿芬等人出席，希望三位總統候選人能夠針對問題具體回應。

時力第一問，青年低薪怎麼解，吳佩芸表示，低薪影響年輕人未來，也拖垮人生，過去的政府和候選人都曾主張已產業升級帶動薪資，至今未見成效，《最低工資法》依舊跳票，請問總統候選人是否支持訂定《最低工資法》，以及青年低薪問題如何解決。

第二問居住正義如何實現，徐永明說，實際登錄2.0是蔡總統2016年競選政見，民間也都支持，為什麼這屆立法院沒辦法推動既有版本，連同時力黨團提出的囤房稅也被否決，希望三位總統候選人藉由政見發表會的機會，表態如何解決台灣年輕人低薪及高房價問題。

其他五問包括弊案究責貫徹、特權酬庸拒絕、司法改革兌現、紅媒滲透反制、市場秩序建立等，時力認為，拖延台灣實現公平正義就是財團權貴過度綁架政治，導致許多社會有共識的改革拖慢腳步，為使國家資源不再錯置，社會更加公平，希望2020選舉勝出的總統候選人，能夠落實上述七大面向，實現台灣公平正義。

(中時 )