美國檀香山一名警員，竟然耍官威，強迫遊民舔公廁小便斗被同儕檢舉，面臨最高罰款25萬元（約台幣750萬元）和有期徒刑10年。

受害者是37歲遊民英格爾（Samuel Ingall，染上毒癮曾進出監獄無數次。因為無家可歸，通常在檀香山購物區一個公廁洗澡，但去年1月卻被人報警投訴；之後，五名警員先後到場，英格爾向警員拉瓦戈求情，不要逮捕她，拉瓦戈表示，只要英格爾願意舔公廁小便斗，就可以放行，最終英格爾不情願地照做才離開。據說警員曾把英格爾的頭塞進馬桶，強迫他坐在尿液中，又用警棍打他的手臂造成瘀傷。

事發後，拉瓦戈曾指使其他警員為他把風，協助擋住監視器，但其中一名涉事警員最終向上級告發。拉瓦戈起初不認罪，強調「舔小便斗」是開玩笑，今年4月，他和另一名涉案警員拉莫內斯（Reginald Ramones）被補，後來拉莫內斯決定認罪，轉做污點證人供出一切，更透露拉瓦戈不是第一次強迫遊民舔廁所為樂

最後負責監督警察工作的檀香山警察委員會主席更讚揚舉報案件的匿名警員，維護了警隊名譽。

(中時電子報)