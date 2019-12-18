台中市長盧秀燕18日在就職周年受訪坦言，過去一年當中，最辛苦的、最艱辛的就是和老天對抗。（盧金足攝）

台中市環保局說，中火超煤，第二張罰單再給台電公司改善期至12月23日中午，也呼籲中火，尊重市議會所通過台中市管制生煤自治條例的規定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕選前提出「市長換人、空氣換新」，就職一周年，市民檢驗空品績效。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕就職周年提出「看見台中100個不一樣」，天空變藍，也讓民眾有感。（盧金足攝）

市長換人、空氣換新了嗎？台中市長盧秀燕18日在就職周年受訪強調，過去一年當中，最辛苦的、最艱辛的就是和老天對抗，全世界最難的工作就是改善空汙，中火10張執照已到期，最近將處理換照，如果中央、台電確實守法落實改善，與市府是夥伴關係，如果無法改善，包括10張執照，市府將依法處理、依法行政。

台中市府對台中火力發電廠生煤超量態度強硬，才因超量使用，被市府開出兩張近千萬元罰單，但台電屢以需負擔發電義務為由，威脅中部人不得減少台中火力發電廠的生煤，市府抨擊台中電廠已矗立在台中市近27年，中電北送的情形每年發生。

在中部人頻頻發聲後，實施《生煤管制自治條例》，啟動及落實台中電廠減煤的工作，改變中電北送，中部人已經承受1／4世紀的負荷，不能再讓中部人用肺發電。

盧秀燕選前提出「市長換人、空氣換新」，就職一周年，市民檢驗空品績效，今天她在就識周年活動後，對媒體提問市民界關心台中火力發電廠議題，她表示，因為台中火力火電廠10張執照已經到期，最近將處理換照，之前開出2張處分書，確實要求中央、台電、中火要守法，要為民表率，確實遵守《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》規定。

盧秀燕強調，第二張處分書剛開出，如果中央、台電確實守法落實改善，與市府是夥伴關係，但是如果無法改善，包括10張執照，市府將依法處理、依法行政。

環保局表示，第二張罰單再給台電公司改善期至12月23日中午，也呼籲中火，尊重市議會所通過台中市管制生煤自治條例的規定，於限期改善期間內，妥善進行電力調度。

盧秀燕坦言，過去一年當中，最辛苦的、最艱辛的就是和老天對抗，全世界最難的工作就是改善空汙，這一年以來，不只是中火，市府對於各種汙染源皆強力稽查、強力取締、嚴格重罰，雖現在是空汙季，但依據環保局最新數據，截至今年11月，PM2.5紫爆日數改善2成，環保署也認證今年台中空品是8年來最好的，「但是我們仍不滿意」，歡迎大家隨時抬頭看天空，監督市府，未來會繼續努力改善空氣品質，守護台中，維護市民的健康。

「我是六都唯一的女性市長，相當重視社會福利政策」，她表示，尤其托育方面，今年追加8.5億元預算，在現有托育政策之下，擴大加碼升級，讓0到6歲小朋友都能夠得到補助

，減輕年輕家庭的負擔。公托公幼親子館未來也都要倍增，「小的好，老的也要好」，恢復老人健保補助、推動長照據點，讓年輕人沒煩惱。

(中時 )