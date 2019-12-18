北市楊姓羽球教練去年10月19日與朋友飲酒後返家，見馬路上1名女子步履蹣跚進入同棟大樓，他攙扶女子進入5樓女子住家，竟在客廳強行將穿著洋裝的女子雙腿拉開性侵，黑暗中被睡夢中驚醒的先生發現喝斥「你是誰！」但第一時間，先生以為是妻子外遇將人帶回家，氣得他離家出走，直到女子中午清醒，感覺下體疼痛瘀血才報案，士林地院審結，依乘機性交罪，判處楊有期徒刑4年6月，可上訴。

26歲身形高大的楊男在案發前1天晚上，和朋友喝威士忌和啤酒後，返回北市大同區民生西路的住處，進入1樓大門，見被害女子僅穿1支高跟鞋跪坐在地上，楊男隨即攙扶女子進入電梯，並進入女子住家。

被害女子和同事聚餐喝酒，凌晨1點40多分到大樓住處1樓，攙扶進屋後，楊強行褪去女子內褲並性侵得逞，楊將女子攙扶回房，黑暗中沒有發現床上躺著女子的先生，先生感覺床鋪震動清醒開燈，驚見床前站著裸男，大喊「你是誰，你怎會在這裡，你怎麼全身都沒有穿衣服！」

但楊男聲稱女子的朋友，還說「我是送她回來的人啊！」氣得被害人的先生一邊要質問家中陌生人是誰，還要借手機給楊男，幫忙找楊男的手機和褲子，直到楊穿上褲子離開返回7樓住處，醉妻才慢慢回答是同事送她回來，凌晨5點多，先生難忍「戴綠帽」，以為醉妻外遇還把人帶回家亂搞，直接離家。

被害女直到中午11點清醒，才打電話問同事誰送她回家，但同事回答女子自己一人離開，怎麼上車、付計程車錢，女子對過程全部「斷片」，只記得，在客廳地板有人拉開她雙腿，不知道對方是先生，還是陌生人，但她用腳踢、手抓對方的頭髮仍遭侵犯，導致膝蓋瘀血、大腿內側紅腫、下體則有撕裂傷。

法院傳喚住在同棟3樓，案發前巧遇被害女和楊男的鄰居，他們看到被害女和楊男一起進入電梯，以為是男女朋友，女子不知道要按幾樓，楊男還制止她不要亂按，女子完全已經爛醉無法站立，。合議庭因而認定，楊男雖有喝酒，但意識清楚，並非如楊男辯稱，不知道發生什麼事，認定對泥醉、身體癱軟無力的女子犯乘機性交罪。

(中時 )