不實爆料韓國瑜有私生女北院諭雙方再和解。（張孝義攝）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有私生女，被依誹謗罪起訴，台北地方法院18日再度開庭審理，吳子嘉有意願和解，但是韓國瑜的委任律師莊秀銘則表示，吳子嘉繼續攻擊韓，卻說要和解，當韓國瑜是白癡？法官同意雙方繼續洽談，並諭知1個月內談判，之後再開庭。

由於先前法院召開審查庭，吳子嘉不認罪，改分案為通常程序審理，北院傳喚吳子嘉及告訴人委任律師出庭。

莊秀銘在庭上表示，韓國瑜是要吳能在公開場合道歉、並澄清報導不實，然後就撤告，並不是要跟吳和解；吳子嘉的律師在上周傳真一分「和解」有關文稿，並表示願意在美麗島電子報澄清，但韓國瑜認為內容根本無法達到澄清的效果，而且，「美麗島電子誰看呀？」；如果吳子嘉與律師可以調整內容，韓還是不排斥撤回告訴。

莊秀銘並代表韓國瑜向北院表示並不想興訟，但是吳子嘉到現在不承認報導不實，還一直在電視節目攻擊韓國瑜，沒有表現出誠意。

吳子嘉的委任律師陳振東對於「繼續攻擊」的說法表示，吳本來就在新聞平台工作，工作就是分析、評論，若韓國瑜感覺不舒服，還可以再溝通，

吳子嘉是在今年5月間於YouTube「吳董談大選」頻道，指稱韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人生下一名女兒，大概十幾歲；另指韓國瑜為安頓王小姐母女，出資購買新莊建物送給王小姐，並質疑韓國瑜當選市長後，曾委託高雄市輪船公司董事長黃文財帶數千萬元現金給王小姐當作生活照顧費用。

(中時 )