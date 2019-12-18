台南市立法委員選舉18日上午在台南市選委會進行號次抽籤，各陣營均出動大批支持者以壯聲勢，部分候選人為爭取曝光更展現創意，有人扮成皇帝，還有人帶著假嬰兒表達反同婚訴求。深受全台矚目的第六選區，國民黨提名的洪秀柱，抽中與該黨總統候選人韓國瑜同樣的2號，讓她十分開心。

洪秀柱還針對國民黨主席吳敦義昨天批評蔡英文總統是「衰尾查某（台語）」一事，強調意義是對的，因為這個總統真的很「衰尾」，將國家帶得有夠衰，但要將造句重新改一下，調整一下就好，說是「衰尾總統」、「衰尾文」，就不一定是女性，也不會有歧視女性的問題，但「衰尾」的意義是對的。

號次抽籤結果，第1選區：1號康淑敏（中華聯合黨）、2號顏耀星（台灣民眾黨）、3號賴惠員（民進黨）、4號蔡承攸（合一行動聯盟）、5號蘇志仁（宗教聯盟）、6號黃天辰（台灣民意黨）、7號蔡育輝（國民黨）。第2選區：1號王章記（宗教聯盟）、2號李武龍（國民黨）、3號郭國文（民進黨）。

第3選區：1號陳西安（無）、2號童小芸（國民黨）、3號陳亭妃（民進黨）、4號鄧秀寶（親民黨）。第4選區：1號蔡明峰（無）、2號溫米樂（圓黨）、3號林志文（一邊一國行動黨）、4號林燕祝（國民黨）、5號林淑娟（宗教聯盟）、6號林宜瑾（民進黨）。

第5選區：1號李伯利（安定力量）、2號林義豐（無）、3號林俊憲（民進黨）、4號蔡淑惠（國民黨）、5號陳致曉（無）、6號吳炳輝（無）。第6選區：1號李晉豪（安定力量）、2號洪秀柱（國民黨）、3號唐宇姮（台澎黨）、4號王定宇（民進黨）、5號翁語含（台灣維新）。

(中時 )