韓國瑜競選辦公室今(18)日發表韓國瑜的司法、社福、勞動等「人民安全」政策，指出楊蕙如事件只是揭示數位威權的存在，但除此之外，司改政治化、勞基惡法、年改暴政、漠視公投，民進黨諸多威權式施政都已讓人民覺得活下去的基本安全感都沒有。

今早記者會由總發言人王淺秋、發言人鄭照新、國政顧問團副總召集人蔡玉玲、社福副召集人陳芬苓、司法副召集人羅瑩雪、勞動副召集人高寶華共同舉行。

對於反滲透法草案昨天違反程序正義逕付二讀, 甚至由總統直接指導通過時程，王淺秋批評，反滲透法讓台灣多年來司法改革走回頭路，用模糊法條讓行政單位有權伸手到司法單位，打亂司法秩序，民進黨強推反滲透法手法粗糙、不可思議！日後任何民眾只要跟對岸有任何往來都可能被羅織入罪。

國政顧問團司法組副召集人羅瑩雪指出，民進黨以司法改革之名，行綠化司法之實。不顧違憲爭議，堅持指派黨派色彩鮮明之許宗力任大法官，衍生不受理監察院之黨產條例釋憲案。又執意將最高法院、最高行政法院法官由90多人減為21人，由遴選委員會提出，總統任命，還三不五時放話指導辦案。「民進黨對法條的使用是無邊無際，隨心所欲！」。因此韓國瑜當選後會迅速通過「妨害司法公正罪」，制裁所有不當介入司法之人，重拾人民對司法的信心。

社福組副召集人陳芬苓表示，民進黨藉由「轉型正義」之名推動所謂的「社會改革」，不論是強行推過的年金改革、僵化而不切實際的一例一休、乃至幾乎打掉重練的長照2.0，都未能解決舊問題，反而滋生出更多社會分裂與爭議。社會福利是強調社會互助、社會融合的專業，重視營造人民幸福感，但一個分裂的社會難以營造人民安全感。

勞動組副召集人高寶華表示，國政顧問團主張修正一例一休，應制度上設立上位勞資政協調平台，還給勞工七天假，保障無薪假員工家庭收入。目前的一例一休增加用人成本，許多製造業經營辛苦，至12月中為止，已有44家實施無薪假，員工人數為2,249人，已是連續2個月增加。

(工商 )