總統大選日漸逼近，今(18)日是本次總統候選人初次電視台辯論，相較於意識形態的口水戰，許多環團引頸期盼各陣營候選人能夠端出具體能源轉型與氣候變遷對策。

今(18)日台灣健康空氣行動聯盟（以下簡稱台健空盟）表示，全台最老興達燃煤電廠與台中火力發電廠是台灣最不人道的發電設施，兩座電廠一日不關閉，高屏地區和中部市民就得繼續成為呼吸權的 「三等國民 」，這是最大的區域歧視和能源不民主。

台健空盟指出，高屏地區肺癌發生率高出北部15倍，高雄也是全台空污指數最高，以及六都中碳排總量最高的 「三高 」悲情城市，其中興達電廠有4座燃煤機組運轉近40年，屬於燃燒效率最差的亞臨界機組，還有以煤炭原料煉焦的全台第一空污王中鋼，去年用煤消費量約達784萬4052公噸；高雄去年(2018)汽電共生燃煤用量約2621千公噸，約為全國汽電共生占比的17％，高雄實為一座燃煤城市。

而中部地區，台中市觀察2004至2011年間出生的18萬名嬰兒在不同PM2.5濃度底下的氣喘發作機率，截止至2014年為止，台中市中火和中龍鋼鐵區域PM2.5濃度長年處於73到90微克／立方公尺之間，附近長期暴露於空汙的小孩，3到4歲之後診斷出氣喘會增加3％與4％，且逐年增加。

台健空盟批，興達電廠和中火是傷及台灣競爭力與自我毀滅的兩大毒箭，籲請目前高屏內閣及台中市府力推無煤發電，加速服役中的燃煤機組轉型為燃氣發電或發展循環綠能，同時要求各黨派總統候選人應在今天電視辯論會上提出台灣無煤期程表，當選後戮力成為 「無煤總統 」。

(中時 )