繼法官協會之後，女法官協會18日也發表聲明稿，強調「捍衛審判獨立、抵制所有干預」，內容指監察委員針對特定具有高度敏感性政治案件，以放風向形成特定輿論的調查模式已非首次，每每引發譁然，並有干預審判之譏，仍恣意率為，顯欲使往後法官承審政治敏感案件承擔法律以外的政治壓力，恐引發寒蟬效應。

女法官協會表示，法官依據憲法第80條規定，須超出黨派以外獨立審判，不受任何干涉。法院並設有審級制度，對於不服審判結果者，得以依循提出救濟。而法官植基於法官倫理規範的要求，秉持證據裁判主義及無罪推定原則，公正審理案件，斷不容個人因政治傾向或一己好惡而干預或影響。

協會指出，監察委員對於法官違法失職固得為調查、約詢、彈劾或糾舉，但若因個案證據取捨、事實判斷及法律見解相異所為有罪或無罪判決之爭議，而以案件為調查對象時，已嚴重違反憲政體制。至盼監察委員行使職權時，知所節制，注意分際，協會秉持捍衛獨立審判之堅定立場，將與法官協會共同聯署，以抵制干預審判之作為，維護司法獨立。

(中時 )