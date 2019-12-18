房市持續復甦，商總理事長賴正鎰指出，全台2019年預售新推建案9.6萬戶，比去年同期成長11％，已經逼近10萬戶，推案總戶數僅次於2006年的9.9萬戶；且全台推案量總銷約1.43兆元，年成長13％ ，比去年預估今年推案約1.34兆元，成長8％的數字還高，預期2020年推案量將較今年再成長6％，突破1.5兆。

賴正鎰指出，今年房市受惠於自住買盤增加及台商回游資金的激勵，股市獲利游資增加，推升買房意願。從第一季到第三季表現都超出預期的推案量，各建商購地金額創下紀錄，趕在11月之前加速推案並創下佳績，預售案也都很快就完銷，不過12月起受到選舉接近，出現觀望氣氛，感覺有稍微放慢推案腳步，但推案還是沒有停止。

從總體房市來觀察，今年「北部小回檔，中南部爆熱」，主要都會區延續去年房市築底後反轉的強勁力道，預售新推案已接近10萬戶，比他在年中時預期的9萬戶還要多，市場上除了低總價小宅之外，景氣回溫也使得六都有一些中大坪數產品活躍起來，推估預售建案總銷規模約1.43兆元，2017至2019連續三年的正成長。

賴正鎰指出，展望2020年房市，台商回游資金加速及內需建設加碼，房地產將有六大趨勢，首先危老改建及豪商辦將成建商推案二大主力；其次土地與商辦、住宅需求大幅提高；值得注意的是，坪數規畫上，小坪數流行數年後，52至64坪、三房的中大坪數格局將再度活躍，

第四為，首購與換屋市場需求並重；第五為都更加速、地上權標售案翻紅，最後則是在建商持續大力購地，儲蓄推案能量將會大增。

(中時 )