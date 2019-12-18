神腦(2450)今(18)日舉辦法說會，總裁林保雍受訪，談到全新「2R線上創業平台」，他表示，神腦目前資料庫中400萬會員就是最好基礎，話鋒一轉，由於林保雍同樣也是燦坤、全國電股東，他就說，「全國電(6281)、燦坤(2430)還沒有跳脫傳統線上線下的既有思維」，最重要的是客戶滿意，就會有競爭力。

神腦2020年三大營運策略包括「2R線上創業平台」、智慧通路服務化(二代店)以及數位行銷，林保雍表示，所謂的「2R線上創業平台」就是由神腦既有資源延伸成新項目，運用神腦既有的資源，包括資料庫中的400萬會員數，其中有200萬為有效會員，儘管流量不如傳統電商大，但神腦資料庫相對具有價值，也相對有忠誠度，也會運用AI導入，更可以清楚知道顧客想要的是甚麼。

在智慧通路服務化(二代店)以及數位行銷方面，神腦目前有255家自營店、還有230家電信店，預計明年會從255家自營店中選出100家變成二代店。

林保雍對於「2R線上創業平台」深具期待，認為這將會是神腦的一個機會，由於林保雍也透過自己的投資公司，投資燦坤及全國電兩大3C通路，對於燦坤、全國電也是全力發展線上、線下通路，加上燦坤近來高層頻頻異動，消息不斷，林保雍直言，「全國電、燦坤還沒有跳脫傳統線上線下的既有思維」，神腦「2R線上創業平台」規劃了很久，從來不介意線上、線下的占比或是貢獻，最在意的是顧客，只要顧客方便，就會有競爭力。

談到5G，林保雍說，隨著5G上路，預計明年下半年手機銷售會好一點，因為會有早期使用者跳出來，目前神腦通訊營收占比78%，但最重要的還是5G要有殺手級應用。

神腦2019年第三季營收為71.33億元、季增加5%、年減少2.4%，單季稅後淨利為1.72億元，每股盈餘0.67元，神腦第三季毛利率12.3%，為今年單季最高。

財務長林慶壽也表示，透過新的營收模式，神腦預計在明年第二季就會有明顯貢獻，神腦明年力拚營收、獲利雙成長，明年會比今年好。

(時報資訊)