綠營造勢場合多次出現「便當山」，就連台南市議員謝龍介都諷刺，想把場子辦在隔壁，讓支持者去領完便當再「轉移陣地」。網友刊出自己收到整整3大本「英德配」月曆，大罵：「現在是怎樣啦！門縫塞一本、信箱塞一本、機車置物箱塞一本，不用錢喔！」不少人也認為這看似超過30元，恐有賄選嫌疑。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「現在是怎樣啦！門縫塞一本、信箱塞一本、機車置物箱塞一本，不用錢喔！」附圖則是總統蔡英文與副手搭檔賴清德月曆，上頭寫著「前進2020」字樣。

文章一出，迴響熱烈，獲得近千人按讚、近400則留言與數十次分享。有人質疑：「這算賄選嗎？」「賄選？這個絕對不只30」、「這一本不只30元吧」。

網友紛紛回應：「拿來畫畫也不錯啊」、「很好！我剛好缺摺垃圾盒的紙！」「錢多到花不完」、「拿來寫字都浪費筆水，燒一燒好過年」、「想趕快下班啦」、「拿著用吧！記得封面貼上韓國瑜跟張善政」、「花掉的錢，是以後人民要付出的，很悲哀！」「我都直接送回收阿嬤！」

(中時電子報)