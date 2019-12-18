美陸上周達成貿易協議將於明年1月簽署，市場樂觀看待大陸汽車業可望谷底反彈，帶動鈀金價格昨（17日）盤中突破每盎司2000美元天價，比黃金還高貴，成為史上最高價貴金屬，累計今年大漲59%，漲幅強壓台積電的52%。

鈀金一直以來價格都不及黃金，但今年漲勢猛踩油門，與黃金的價差不斷擴大，專家指出，由於市場供不應求，產能缺口難以彌補。

鈀金主要用於觸媒轉化器，扮演汽車排氣系統要角，在各國汽車排放標準嚴格管控之下，供應短缺的鈀金價格不斷飆高，今年漲幅逼近6成。花旗集團在報告中表示，明年中鈀金價格可能會衝上每盎司2500美元。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper也指出，中國大陸正在執行更加嚴格的環保法規，預計今年每輛汽車的鈀金用量將增加約50%，明年可能再增加10%。他強調，短期來看，鈀金不會出現什麼替代品，礦山供應也沒有明顯增加。

在鈀金價格創歷史新高之際，市場擔憂後市會續漲，還是大幅回檔。荷蘭銀行分析師Georgette Boele認為，由於鈀金市場規模相對較小，不利於基本面支撐，投資人應小心價格修正。

鈀金周二紐約現貨價格盤中一度漲至2000.35美元，但收盤下跌1.2%，報1955.57美元。

(中時電子報)