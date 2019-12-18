今晚將舉行首場總統政見發表會， 蔡英文今天表示，不知道對手會不會好好討論政見，所以，這幾天她陸續公佈了對台灣未來四年的政見動畫。強調蔡英文政府，是史上推出最多福利政策的政府。「我的下一個四年，對台灣孩子的照顧要更周全」。

蔡英文在臉書表示，今晚7點，將要參加公辦的電視政見發表會。「我不知道我的對手會不會好好討論政見，所以，我這幾天陸續公佈了我們對台灣未來四年的政見動畫」。

她說，少子女化議題一直是我們國家重大的挑戰。過去我們執政三年多，做了很多事情，減輕家長的負擔，也讓年輕人敢生、敢養，讓阿公、阿嬤有孫子可以抱。

蔡英文承諾，未來將繼續加碼：0-2歲托育補助再升級；2-6歲就讀公共化或準公共幼兒園，每月繳費全面再減免；0-6歲每月的育兒津貼再加倍。

她說下一個四年，我們還會持續擴大育兒服務規模，預算會從現在每年約600億元逐年增加到1,000億元，增加平價幼托服務的供給量、加碼幼托補助與育兒津貼。

「我說過，蔡英文政府，是史上推出最多福利政策的政府」。她的下一個四年，對台灣孩子的照顧要更周全。「台灣的孩子，大家一起顧，台灣的未來，我幫你守護」。

(中時 )